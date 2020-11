Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lacroix : croissance de 1,8% du CA au 4e trimestre Cercle Finance • 13/11/2020 à 10:04









(CercleFinance.com) - L'équipementier Lacroix affiche sur son quatrième trimestre 2019-20, un chiffre d'affaires en croissance de 1,8% par rapport à la même période de l'exercice 2018-19 (+1% à périmètre constant) à 119,4 millions d'euros. En cumul depuis le début de l'exercice (du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020), le chiffre d'affaires s'inscrit ainsi à 438,3 millions d'euros, contre 481,7 millions au 30 septembre 2019, représentant une baisse de 9% (-10,7% à périmètre constant). 'En termes de résultats, l'objectif de marge opérationnelle courante supérieur à 2% fixé pour la période sera tenu', affirme Lacroix, rappelant que l'exercice en cours aura une durée exceptionnelle de 15 mois et inclura donc un cinquième trimestre.

