Lacroix : confirme ses objectifs pour l'exercice

(CercleFinance.com) - L'équipementier technologique Lacroix annonce ce soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 125,4 millions d'euros sur le premier trimestre 2019-2020, en progression de 7,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent. À périmètre constant, la croissance s'établit à 3,3%. 'Fort de ce bon début d'année, Lacroix Group confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, à savoir une croissance de près de 7%, à comparer aux 2,8% réalisés en 2018-2019', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

