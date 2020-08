Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lacroix : confirme ses objectifs pour l'exercice Cercle Finance • 27/08/2020 à 17:49









(CercleFinance.com) - Le groupe Lacroix annonce ce soir, pour son troisième trimestre, un chiffre d'affaires de 80,1 millions d'euros, en baisse de 36,1% par rapport à la même période de 2018-2019. 'À périmètre constant, le repli est de de 36,2%. En cumul sur les neuf premiers mois de l'exercice (du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020), l'activité affiche un repli de 12,5% à 318,9 ME (-14,2% à périmètre constant)', précise le groupe. Le Groupe confirme, par ailleurs, l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2019-2020 : une baisse de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle courante supérieure à 2%.

Valeurs associées LACROIX GRP Euronext Paris +0.87%