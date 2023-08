Lacroix confirme ses objectifs annuels

Au dernier CES les innovations dans la santé ont fait une avancée notable. Grâce au fonctionnement de l'Intelligence Artificielle, de nombreux objets mesurant les constantes de chacun et communiquant dans toutes les pièces ont été divulgués. Des capteurs permettent d'analyser l'urine, de surveiller les niveaux de nutriments ou d'hormones. D'autres objets permettent de mesurer la pression artérielle, le rythme cardiaque et d'autres indicateurs en analysant le visage à partir d'un selfie. Les produits sur le créneau de la prévention sont très prometteurs, de même que certaines start-up, à l'image de la française Withings. Après sa Body Scan, station de santé connectée pour la maison, la société s'apprête à commercialiser le premier laboratoire d'analyse d'urine à domicile. Elle affronte ainsi les géants américains comme Apple sur le marché de la prévention.

À plus long terme, tous les objectifs financiers à horizon du plan Leadership 2025 sont réitérés, en particulier les cibles de chiffre d'affaires (800 millions d'euros) et de marge d'Ebitda (environ 9%).

S'exprimant sur ses perspectives, le spécialiste des équipements et des technologies connectés précise ne pas attendre d'impact financier significatif de la cyber attaque advenue en mai. Le manque à gagner en termes de chiffre d'affaires devrait être récupéré dès le second semestre de l'exercice. Au niveau de la rentabilité opérationnelle, l'incidence sera quasi nulle, compte tenu de la couverture assurantielle.

Sur l'ensemble du premier semestre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 387,8 millions d'euros, en hausse de 14,6% (+14,2% à périmètre et taux de change constant).

(AOF) - Au deuxième trimestre de l’exercice, le chiffre d’affaires de Lacroix est ressorti en hausse de 11,4%, à 193 millions d’euros. Le spécialiste des équipements et des technologies connectés souligne que cette performance a été portée par des trois activités, notamment l’activité Electronics (+13%) malgré l’impact de l’attaque cyber au mois de mai. Sans cet incident, la progression du chiffre d’affaires aurait été de l’ordre de 14%. À périmètre et taux de change constant, la hausse de l’activité s’est établie à 11,1%.

