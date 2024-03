Lacroix : cession de son segment signalisation

(AOF) - Lacroix annonce la cession de son segment signalisation auprès de la société d’investissement industriel AIAC dans le prolongement des négociations exclusives dévoilées le 14 décembre dernier entre les deux sociétés. Cette opération devrait être effective au deuxième trimestre 2024, sous réserve de validation par les autorités compétentes. Le spécialiste des équipements et des technologies connectés a pour ambition de devenir un leader global des solutions IoT industriel et des équipements électroniques pour applications critiques d’ici 2025.

Le segment signalisation concerne 315 collaborateurs à travers le site industriel de Saint-Herblain (260 personnes), trois filiales de distribution (La Réunion, Mayotte et Nouvelle Calédonie), et une implantation en Espagne, avec un chiffre d'affaires total de 59 millions d'euros en 2023, soit 7,8 % du chiffre d'affaires du groupe Lacroix.

