Lacroix bien orienté après un contrat remporté auprès de la Région Flandre

(AOF) - Lacroix (+0,37% à 26,90 euros) échappe de peu à la baisse du marché parisien au lendemain de l’annonce du gain d’un contrat représentant plus de 10 millions d'euros, dont la reconnaissance s'étalera sur les exercices 2023 et 2024. L’année dernière, le fabricant d'équipements électroniques avait enregistré un chiffre d’affaires de 501,5 millions d’euros et cette année, il anticipe des revenus proches des 700 millions d'euros.

Au travers d'un appel d'offres lancé par l'organisation en charge de l'infrastructure régionale routière et autoroutière de la région, les autorités de la Région Flandre (Vlaams Overheid) ont sélectionné un groupement de 5 intégrateurs menés par la société française de BTP Eiffage. Le projet vise à remplacer le réseau routier d'éclairage public et le moderniser en le dotant d'un système de gestion intelligente, avec à la clé, la réduction significative des consommations d'énergie.

Dans ce cadre, Lacroix, au travers son activité City intervient dans la fourniture de contrôleurs auprès d'Eiffage et des autres intégrateurs du groupement, au sein d'une solution modulaire et sécurisée permettant la gestion intelligente de l'éclairage, ainsi que la remontée automatisée de données de consommation auprès du gestionnaire du réseau.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.