Lacroix : augmentation de capital réalisée

(CercleFinance.com) - Lacroix fait part du succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS, avec une levée d'un montant brut de 44,3 millions d'euros, au prix de souscription de 41,65 euros par action, se traduisant par l'émission de 1.062.536 actions nouvelles. Le fournisseur d'équipements électroniques précise que cette opération permet un élargissement du flottant à 27% du capital, et que ses actionnaires familiaux historiques y ont participé à hauteur de 15 millions d'euros. 'La réalisation de cette opération constitue un puissant témoignage de l'adhésion emportée par notre nouveau plan Leadership 2025', commente le PDG Vincent Bedouin, ajoutant que 'les fonds levés vont permettre d'accélérer le déploiement de chacun des axes de ce plan'.

Valeurs associées LACROIX GRP Euronext Paris +0.24%