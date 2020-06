Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lacroix : anticipe un retrait de -10% du CA sur l'exercice Cercle Finance • 30/06/2020 à 17:58









(CercleFinance.com) - Le groupe Lacroix a fait état ce mardi soir, après Bourse, de résultats semestriels témoignant 'd'une trajectoire de croissance solide interrompue à compter du mois de mars'. Ainsi, le chiffre d'affaires de Lacroix est resté stable, s'affichant à 238,7 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant s'affiche en retrait, passant de 8,1 à 6,3 millions d'euros. Le résultat net, part du groupe, ressort à 2,9 millions d'euros. Un an plus tôt, il ressortait à 5,2 millions. 'Une amélioration graduelle de l'activité au cours des prochains mois peut désormais être envisagée. Le retour à une situation normalisée n'est toutefois pas attendu avant la fin de l'année 2020. Dans ces conditions, le Groupe anticipe un repli de l'ordre de 10% de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice avec une marge opérationnelle courante supérieure à 2%', précise le groupe s'agissant de ses attentes.

Valeurs associées LACROIX GRP Euronext Paris +1.36%