Lacroix: accord pour la cession du segment signalisation

(CercleFinance.com) - Le fabricant d'équipements électroniques Lacroix a annoncé lundi avoir conclu un accord avec la société d'investissement américaine AIAC en vue de la cession de son activité de signalisation.



Cette opération intervient alors que le groupe français cherche à se focaliser sur les marchés stratégiques de l'Internet des objets (IoT) industriel et des équipements électroniques.



Métier historique de Lacroix, la signalisation a été le moteur du développement de l'entreprise jusqu'au début des années 2000, mais n'a représenté que 7,8% de son chiffre d'affaires l'an dernier.



L'activité, qui emploie 315 collaborateurs à travers le site industriel de Saint-Herblain, trois filiales de distribution et une implantation

en Espagne, a généré des ventes annuelles de 59 millions d'euros en 2023.



Le groupe français, qui avait dévoilé son projet de cession le mois dernier, précise que l'opération devrait être effective dans le courant du deuxième trimestre.



Lacroix précise que la déconsolidation du segment de signalisation entraînera une moins-value comptable limitée, mais aura un impact positif sur sa dette nette.



American Industrial Acquisition Corporation (AIAC) est une holding industrielle diversifiée ayant des participations dans de grandes entreprises de la trempe de Boeing, Siemens, Merck, Pfizer, Suez, Rexel ou encore Vallourec.





