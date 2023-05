Lacroix accélère son développement sur le segment des réseaux de chaleur

(AOF) - Lacroix prévoit d’accélérer son développement sur le segment de la télégestion des réseaux de chaleur où le groupe a enregistré depuis 2020 une croissance de plus de 50%. Le segment " Smart HVAC " de l'activité Environment de Lacroix représente environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2023 et au-delà, le groupe entend maintenir une dynamique de croissance soutenue sur ce marché de niche.

Couvrant aujourd'hui 10% des besoins de chauffage en Europe, les réseaux de chaleur sont mis en place afin de chauffer des bâtiments publics et privés à partir d'une chaufferie collective.

