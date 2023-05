Lacroix : 3 sites fermés pour la semaine après une cyber attaque

(AOF) - Lacroix a intercepté pendant la nuit du vendredi 12 mai au samedi 13 mai une cyber attaque ciblée sur les sites français (Beaupréau), allemand (Willich) et tunisien (Zriba) de l’activité Electronics. L’activité de ces 3 sites a représenté 19% du chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe en 2022. Des mesures de sécurisation de l’ensemble des autres sites du spécialiste des équipements et des technologies connectés « ont immédiatement été prises ». En Bourse, l'action Lacroix recule de 3,16% à 33,70 euros.

En préalable du redémarrage des systèmes de ces sites, des investigations sont en cours afin de s'assurer du complet cantonnement de l'attaque. Certaines infrastructures locales ont toutefois été cryptées et une analyse est également conduite pour identifier les éventuelles données exfiltrées.

" Le temps nécessaire à la conduite de ces actions et à l'utilisation des backups pour redémarrer devrait demander quelques jours, c'est pourquoi les 3 sites sont fermés pour la semaine ", précise Lacroix.

Même s'il est encore trop tôt pour savoir avec précision quand la production reprendra, Lacroix se donne pour objectif une réouverture le lundi 22 mai.

D'ici là, des mesures d'activité partielle ont été prises ainsi que la mise en oeuvre d'un plan de gestion et de redémarrage adapté à chacun des sites.

Compte tenu d'un calendrier favorable avec seulement 3 jours de production effectifs cette semaine sur les sites français et allemand, Lacroix n'envisage pas à ce stade d'impact significatif sur les performances annoncées pour le groupe sur l'ensemble de l'année 2023.

