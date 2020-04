Label Greenfin pour G Fund Global Green Bonds

(AOF) - Le fonds de la gamme obligataire de Groupama Asset Management, G Fund Global Green bonds, a obtenu le 1er avril dernier le label Greenfin (anciennement label TEEC) suite à un audit mené par l'organisme certificateur AFNOR. Ce label créé et soutenu par le Ministère de la Transition écologique et solidaire garantit aux investisseurs (banques, assurances, épargnants) que les produits financiers qu'il labellise contribuent effectivement au financement de la transition énergétique et écologique, a rappelé Groupama AM.

" L'obtention de ce label public est essentielle pour nous. La sélectivité du label Greenfin par rapport à d'autres labels de place plus généralistes le rend particulièrement attractif. En particulier pour les investisseurs recherchant un label exigeant sur le plan environnemental tout en prenant en compte les piliers sociétaux et de gouvernance " souligne Jean-Louis Autant, Directeur de la RSE.