La zone euro se prépare un avenir radieux, estime Pictet AM

(AOF) - Les contours d'un nouveau plan destiné à donner un coup de fouet à la croissance de la zone euro se dessinent peu à peu, quelques jours seulement après l'arrivée d'Ursula von der Leyen et de Christine Lagarde pour reprendre les rênes de la région, observe Pictet AM. Ce plan promet ainsi de constituer la plus grande relance coordonnée depuis la crise financière de 2008. Par ailleurs, en cas de dégradation de la conjoncture, la BCE tout comme les gouvernements de la région, disposent d'un large choix dans sa boîte à outils anti-crise afin de soutenir la croissance, ajoute le gérant.

C'est donc pour ces raisons que les pays de l'union monétaire vont passer les prochaines années à poser les bases d'un avenir plus radieux, assure Pictet AM.