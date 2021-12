La Zambie recevra une aide financière du FMI de 1,4 milliard de dollars

(AOF) - Le FMI est parvenu à un accord avec les autorités zambiennes dans le cadre de la facilité de crédit élargie (FEC) pour 2022-2025, "afin de contribuer à rétablir la stabilité macroéconomique et à jeter les bases d'une reprise économique inclusive" dans le pays. Cette aide financière porte sur un montant d'environ 980 millions de droits de tirage spéciaux, soit 1,4 milliard de dollars. Elle a été accordée à condition que mes autorités entreprennent des réformes économiques "audacieuses et ambitieuses".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.