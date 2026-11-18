La-Z-Boy en hausse après la publication de ses résultats du deuxième trimestre

** L'action de La-Z-Boy LZB.N progresse de 1,7 % à 30,9 $

** Le fabricant de meubles annonce un chiffre d'affaires de 526 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse par rapport aux 522,5 millions de dollars enregistrés l'année dernière

** explique que la forte croissance de son activité de vente au détail, la contribution des magasins récemment acquis et la hausse de la demande dans ses activités de vente en gros en Amérique du Nord, son cœur de métier, ont stimulé les ventes

** Toutefois, le BPA ajusté du deuxième trimestre s'est établi à 0,53 dollar, contre 0,71 dollar un an plus tôt

** Compte tenu des fluctuations de la séance, le titre avait reculé de 17,5 % depuis le début de l'année