** L'action de La-Z-Boy LZB.N progresse de 1,7 % à 30,9 $
** Le fabricant de meubles annonce un chiffre d'affaires de 526 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse par rapport aux 522,5 millions de dollars enregistrés l'année dernière
** explique que la forte croissance de son activité de vente au détail, la contribution des magasins récemment acquis et la hausse de la demande dans ses activités de vente en gros en Amérique du Nord, son cœur de métier, ont stimulé les ventes
** Toutefois, le BPA ajusté du deuxième trimestre s'est établi à 0,53 dollar, contre 0,71 dollar un an plus tôt
** Compte tenu des fluctuations de la séance, le titre avait reculé de 17,5 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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