La Writers Guild prévoit de s'opposer à la fusion Paramount-Warner Bros, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Writers Guild of America, qui représente les scénaristes et le personnel des salles de rédaction, a déclaré qu'elle s'opposerait à un accord combinant Paramount Skydance PSKY.O et Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté Bloomberg News jeudi, citant une déclaration de la guilde envoyée par courrier électronique.