 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 227,62
+1,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Writers Guild prévoit de s'opposer à la fusion Paramount-Warner Bros, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 02:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Writers Guild of America, qui représente les scénaristes et le personnel des salles de rédaction, a déclaré qu'elle s'opposerait à un accord combinant Paramount Skydance PSKY.O et Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté Bloomberg News jeudi, citant une déclaration de la guilde envoyée par courrier électronique.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYD RG-B
16,4700 USD NASDAQ -0,60%
WARNER BROS RG-A
21,2500 USD NASDAQ +3,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank