La volatilité restera vraisemblablement élevée sur les marchés Actions (DWS)

Toutefois, cela serait caduque en cas d'aggravation des risques (récession aux États-Unis et en Europe par exemple ou incapacité de la Fed à contenir l'inflation sans freiner la croissance). Autant d'incertitudes, qui peuvent jouer à la hausse ou à la baisse, conclut Stefan Kreuzkamp.

" Ce que nous pouvons prédire maintenant, c'est que la volatilité restera vraisemblablement élevée sur les marchés Actions, que les obligations d'entreprises resteront sous pression pour le moment et que les marchés émergents continueront de subir des vents contraires pendant quelques mois ", explique Stefan Kreuzkamp, directeur des investissements de DWS.

(AOF) - Le pire est-il déjà passé pour les marchés ou devons-nous nous préparer à de nouveaux reculs ? Il est actuellement difficile de répondre correctement à cette question, estime DWS. Les incertitudes sont tout simplement trop grandes - le conflit ukrainien, le Covid-19, la situation en Chine, l'inflation, etc. sont autant de sujets de préoccupation.

