La volatilité reste forte sur les marchés financiers

(AOF) - Les marchés européens n'ont pas réussi à rebondir. L’indice CAC 40 a clôturé sur un recul de 0,24% à 5 769,39 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 0,17% à 3 342,97 points. En Italie, la Bourse de Milan a progressé d'un peu moins de 1% après la victoire de l’extrême droite lors des élections législatives. La situation était contrastée aux Etats-Unis où le Dow Jones perdait 0,58% alors que le Nasdaq Composite gagnait 0,13% vers 17h30.

La volatilité est restée forte sur des marchés financiers, toujours perturbés par le message agressif de la Fed mercredi dernier et les craintes de récession.

Dans un tel contexte, le droit à l'erreur n'existe pas. Le Royaume-Uni en fait l'expérience, avec une livre sterling à un plus bas historique et des taux longs qui flambent : +31 points de base à 4,14%.

Les taux longs dans les autres pays sont aussi toujours sous tension : respectivement +8 et 5 points de base pour le rendement des 10 ans américain et allemand à 3,77% et 2,07%.

L'écart de rendement ou spread entre l'Allemagne et l'Italie s'est agrandi en cours de journée après la victoire de la coalition de droite à Rome. Il a atteint 242 points de base en séance au plus haut depuis la mi-juin.

" Si les partis de la coalition ont sensiblement adouci leurs positions eurosceptiques au fil du temps, beaucoup dépendra de leur plan pour assouplir la discipline budgétaire et réviser en partie le programme de réformes déjà convenu sous le gouvernement Draghi", prévient Pietro Baffico, économiste spécialisé sur l'Europe chez abrdn.

Au chapitre des valeurs, le secteur automobile a repris des couleurs après avoir essuyé d'importantes pertes en Bourse en fin de semaine dernière. Les banques ont en revanche souffert, pénalisées par l'écartement du spread entre l'Italie et l'Allemagne, considéré comme une mesure du risque financier.