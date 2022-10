La volatilité des marchés est partie pour durer selon Edram

(AOF) - Les investisseurs étant globalement relativement peu exposés aux risques et les marchés étant peu liquides, il faut s’attendre à des marchés volatils, avec des rebonds mais aussi des retournements en fonction des nouvelles sur l’inflation, indique Benjamin Melman, Global chief investment officer chez Edmond de Rothschild Asset Management. Dans ce contexte, le gestionnaire d'actifs déclare qu'il reste légèrement sous-pondéré en actions et globalement neutre sur les marchés obligataires, trouvant enfin des niveaux plus raisonnables sur l'obligataire d'État américain.

" Cette année, les actions et emprunts d'État ont été positivement corrélés mais nous estimons que cette corrélation devrait redevenir négative si les craintes de récession américaine devaient peser prochainement sur les marchés d'actions et du crédit ", explique Benjamin Melman.

"Sur les marchés d'actions, nous mettons un terme à la surpondération du marché américain face au marché européen." précise-t-il. Ce dernier a encaissé déjà beaucoup de mauvaises nouvelles, notamment autour de la problématique énergétique tandis que le marché américain semble un peu cher au regard des niveaux plus élevés de taux réels prévalant sur les marchés obligataires.

" Tant que la récession américaine n'est pas plus largement intégrée dans les cours, il reste un risque de nouvelle correction appelant à une certaine prudence. La vague plus globale de révision à la baisse des attentes bénéficiaires des analystes devrait commencer. Par ailleurs, la violente réaction du marché obligataire britannique au ‘ mini-budget ‘ et les effets de contagion sur tous les autres montrent à quel point la politique économique n'a plus aucun droit à l'erreur " observe aussi Benjamin Melman.