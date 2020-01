La visite de Shinzo Abe au Moyen-Orient maintenue malgré les tensions

TOKYO, 10 janvier (Reuters) - Le Premier ministre japonais Shinzo Abe se rendra comme prévu au Moyen-Orient ce week-end, malgré les tensions accrues dans la région depuis l'assassinat la semaine dernière d'un général iranien dans une frappe américaine et les attaques menées en représailles par l'Iran contre des sites en Irak. La presse japonaise a rapporté dans la semaine que le voyage de Shinzo Abe, prévu du 11 au 15 janvier, serait annulé alors que l'Iran a lancé dans la nuit de mardi à mercredi des missiles contre des bases militaires irakiennes abritant des troupes américaines pour venger la mort du général Qassem Soleimani. Mais le secrétaire général du gouvernement a indiqué vendredi que les visites de Shinzo en Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis et à Oman étaient maintenues. "Compte tenu des tensions croissantes dans la région, le voyage a lieu pour échanger avec ces trois pays dans le cadre de la diplomatie japonaise destinée à apaiser la situation générale", a dit Yoshihide Suga lors d'une conférence de presse. (Yoshifumi Takemoto et Elaine Lies; version française Jean Terzian)