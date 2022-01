La visibilité se détériore, nous réduisons la voilure sur toutes les sélections

(Crédits photo : Rawpixel - )

Les deux sujets de préoccupation du moment ne sont pas à prendre à la légère. Le premier concerne un changement majeur de politique monétaire aux Etats-Unis, après près de deux décennies de baisse quasi ininterrompue des taux d'intérêt. La confirmation cette semaine d'une prochaine hausse des taux directeurs américains ne signifie pas que la Fed va désormais jouer contre le marché. La stratégie monétaire de la Fed restera globalement accommodante, mais elle marque le début d'un resserrement qui ne sera pas sans conséquence sur l'évolution de la tendance. Si l'inflation se calme dans les prochains mois, la riposte des autorités monétaires américaines sera adoucie. En revanche, si celle-ci continue de progresser les investisseurs pourraient vite considérer que les limites du supportable sont atteintes au regard des niveaux de valorisation très élevés des actions.

L'issue du conflit géopolitique qui oppose la Russie aux membres de l'Otan sur la sécurité de l'Ukraine reste incertaine. Les investisseurs redoutent moins un déluge de feu sur l'Ukraine, qu'une accélération de l'inflation liée aux tensions géopolitiques actuelles qui poussent à la hausse le prix du gaz et celui du pétrole. Dans un contexte de très forte croissance outre-Atlantique marquée par une hausse de 6,9% du PIB au quatrième trimestre (le plus fort taux de progression en 40 ans), la flambée du prix du pétrole tombe au plus mauvais moment. Elle alimente l'inflation et pourrait inciter la Fed à donner un tour de vis monétaire plus sévère qu'attendu.

Face à ces incertitudes, tout l'enjeu a consisté cette semaine à réduire la sensibilité des portefeuilles aux risques de baisse des indices. Nous avons ainsi décidé de mettre en place sur les portefeuilles Défensif et Offensif une opération de couverture avec l'achat, ce lundi, de 10.000 parts de l'ETF Lyxor CAC 40 Double Short, le fameux « BX4 » disposant d'un levier 2. La position BX4 a été renforcée de 5.000 autres parts ce mardi. Cette opération nous a permis d'amortir la chute de 3,97% du CAC 40 intervenue à la clôture de lundi. Cette position a été coupée dès jeudi matin, car ces produits à effet de levier doivent être maniés avec la plus grande prudence. Ce tracker multiplie en effet par deux la performance quotidienne du CAC 40. Lorsque l'indice perd 1%, le cours de cet ETF progresse de 2%. A l'opposé, lorsque l'indice recule de 1%, il perd deux fois plus. Ce produit constitue un bon outil de couverture contre la baisse des marchés, mais il peut aussi très rapidement peser sur la performance si les indices se retournent à la hausse.

Les positions sur le BX4 ayant été soldées, nous revenons désormais à un mode de protection plus classique des portefeuilles consistant à alléger les positions sur toutes les sélections de manière à augmenter la part des liquidités. C'est ce que nous avons fait cette semaine sur le Portefeuille Défensif, avec la vente de nos actions Argan, ainsi que la réduction de notre position L'Oréal de 15 actions. Avec près de deux tiers du portefeuille sous forme de liquidités, nous avons très fortement renforcé le caractère défensif du portefeuille. Celui-ci, très investi en valeurs de luxe, sous-performe cependant le CAC 40 de près de 2% depuis le 1er janvier.

Nous avons mis en place une stratégie de protection identique sur le portefeuille PEA/ISR, en ayant pris une part importante de nos profits sur l'ensemble des investissements réalisés au cours de ces derniers mois. La sélection, désormais réduite à six fonds tous labellisés ISR a très bien résisté à la baisse, elle dispose elle aussi d'une bonne capacité de résistance aux risques de baisse des cours.

Le portefeuille Offensif reste par nature plus agressif, avec près de 70% de l'actif investi, donc exposé au marché. Les choix stratégiques que nous avons opérés, nous ont permis d'éviter toute la baisse de janvier. Sur un mois glissant, le portefeuille ne recule en effet que de 0,7%. Il est vrai que nous avons fait des choix très audacieux en ayant privilégié dès les derniers jours de décembre le secteur pétrolier et celui des valeurs financières, qui sont les seuls à avoir su tirer parti des fortes perturbations que connaissent les marchés depuis le début de l'année. Le portefeuille est aujourd'hui fortement concentré autour de ces deux secteurs, surtout depuis la vente, cette semaine de nos actions Safran, Nokia et Amundi. Nous avons en revanche pris sans doute un peu trop vite nos bénéfices sur Société Générale qui a terminé la semaine en très nette hausse.