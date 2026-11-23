La Virginie et l'Oregon poursuivent SpaceX, la société de Musk, suite à la création d'images d'abus sexuels sur mineurs par Grok AI

La Virginie et l’Oregon ont intenté lundi une action en justice contre SpaceX Super Intelligence Corp SPCX.O , la société d’Elon Musk, alléguant que celle-ci avait tiré profit d’une fonctionnalité de son modèle d’IA Grok qui génère du matériel pédopornographique et d’autres images à caractère sexuel non consensuel à partir de photographies, sans avoir mis en place les mesures de sécurité nécessaires pour empêcher cela.

Plusieurs procureurs généraux d’État avaient annoncé ces derniers mois l’ouverture d’enquêtes sur Grok suite à des allégations similaires, mais la Virginie et l’Oregon ont été les premiers États à engager une action en justice.

Les plaintes déposées devant les tribunaux d’État accusent SpaceX d’avoir induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de Grok et de ne pas avoir mis en place de mesures de protection adéquates tout en faisant la promotion de son « mode piquant ». Ce mode permet aux utilisateurs de partir d’une photographie existante d’une personne pour générer une image ou une vidéo à caractère sexuel ou de nudité, selon les plaintes.

La Virginie et l’Oregon ont accusé SpaceX d’avoir enfreint leurs lois respectives sur la protection des consommateurs. Ils réclament des dommages-intérêts, des amendes et des ordonnances judiciaires obligeant l’entreprise à cesser d’enfreindre la législation de l’État.

SpaceX n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Grok est accessible aux utilisateurs de X, la plateforme de réseaux sociaux filiale de SpaceX.

Dans un communiqué publié lundi sur X, qui n’abordait pas directement les poursuites judiciaires, l’équipe chargée de la sécurité de la plateforme a déclaré avoir pris des mesures pour bloquer les invites susceptibles de générer ce type d’images et avoir collaboré avec les forces de l’ordre pour poursuivre les personnes qui utilisent la plateforme à cette fin.

“Les personnes qui ont tenté d’utiliser Grok Imagine pour générer ce contenu l’ont fait en enfreignant délibérément nos conditions d’utilisation et en s’efforçant activement de contourner nos mesures de protection”, a indiqué l’entreprise.

LES MESURES DE SÉCURITÉ DE GROK SOUS SURVEILLANCE

La plainte déposée par l’État de Virginie cite les données d’une étude menée par le Center for Countering Digital Hate, qui estime qu’entre décembre 2025 et janvier 2026, Grok a généré et publié sur X des millions d’images à caractère sexuel, dont plus de 20 000 représentant des enfants.

Les enquêteurs du bureau du procureur général de Virginie ont constaté que la modération des images par Grok était incohérente et que le bot conseillait aux utilisateurs de contourner les mesures de modération en évitant les mots qui les déclenchaient, selon la plainte.

À partir de janvier, Grok a indiqué à ses utilisateurs que ses fonctionnalités de génération d’images étaient réservées aux abonnés payants, ce qui n’a pas empêché la création de ces images mais a permis à l’entreprise d’en tirer profit, précise la plainte.

Partout aux États-Unis, les États ont intenté un nombre croissant de poursuites contre des entreprises de réseaux sociaux et d’intelligence artificielle au motif des préjudices que celles-ci auraient causés à leurs résidents.

Dans un entretien accordé à Reuters avant le dépôt des plaintes lundi, le procureur général de Virginie, Jay Jones, a déclaré que les procureurs généraux des États jouaient un rôle de régulateurs dans le secteur des technologies, notamment en matière d’intelligence artificielle, qui a jusqu’à présent fait l’objet d’une réglementation fédérale relativement limitée.

« En l’absence d’action fédérale, les procureurs généraux ont pris le relais », a déclaré M. Jones.

LES POURSUITES S’ACCUMULENT CONTRE GROK

SpaceX fait face à plus d’une douzaine de poursuites engagées par des particuliers qui affirment que Grok a généré des images à caractère sexuel les représentant, sans leur consentement, alors qu’ils étaient mineurs ou adultes.

Au Royaume-Uni, la députée Jess Asato poursuit SpaceX en justice après que des utilisateurs de Grok ont généré des images à caractère sexuel la représentant. L’entreprise a nié ces allégations, arguant qu’un contenu manifestement fictif, généré par l’IA, ne peut porter atteinte au droit à la vie privée d’une personne.

À la mi-janvier, xAI a déclaré avoir restreint les possibilités de retouche d’images sur Grok et empêché les utilisateurs de générer des images de personnes portant des vêtements suggestifs “là où cela est illégal”. SpaceX a racheté xAI en février et a rebaptisé sa division d’IA , qui s’appelait auparavant xAI, “SpaceX Super Intelligence” en octobre.

Reuters a constaté en février que, même après la mise en place de nouvelles restrictions, Grok continuait à générer des images à caractère sexuel de personnes, alors même que les utilisateurs avaient explicitement signalé que les sujets n’avaient pas donné leur consentement. L’entreprise n’a pas répondu aux questions détaillées de Reuters concernant la génération de contenu à caractère sexuel par Grok.

SpaceX poursuit en justice au moins deux personnes aux États-Unis, les accusant d’avoir utilisé Grok à mauvais escient pour créer du contenu pédopornographique.