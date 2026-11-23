La Virginie et l'Oregon poursuivent SpaceX d'Elon Musk pour la création par Grok AI d'images et de vidéos d'abus sexuels sur mineurs

La Virginie et l’Oregon poursuivent en justice la société SpaceX Super Intelligence Corp d’Elon Musk SPCX.O , alléguant que l’entreprise a tiré profit d’une fonctionnalité de son modèle d’IA Grok qui génère du contenu pédopornographique et d’autres images à caractère sexuel non consensuel à partir de photographies, sans avoir mis en place les mesures de protection nécessaires pour empêcher cela.

Plusieurs procureurs généraux d’État avaient annoncé ces derniers mois l’ouverture d’enquêtes sur Grok suite à des allégations similaires, mais la Virginie et l’Oregon sont les premiers États à engager une action en justice. Les poursuites, déposées lundi devant les tribunaux d’État en vertu des lois sur la protection des consommateurs, visent à obtenir des dommages-intérêts, des sanctions et des ordonnances judiciaires obligeant l’entreprise à cesser de violer la législation de l’État.

Les plaintes accusent SpaceX d’avoir induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de Grok et de ne pas avoir mis en place de mesures de protection adéquates tout en faisant la promotion de son « mode piquant ». Selon les plaintes, ce mode permet aux utilisateurs de partir d’une photographie existante d’une personne pour générer une image ou une vidéo à caractère sexuel ou de nudité.

SpaceX n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette affaire en dehors des heures de bureau.

La plainte de l’État de Virginie cite des données issues d’une étude du Center for Countering Digital Hate, qui a estimé qu’entre décembre 2025 et janvier 2026, Grok a généré et publié sur X des millions d’images à caractère sexuel, dont plus de 20 000 représentant des enfants.

Ces poursuites interviennent alors que les États américains multiplient les actions en justice contre les réseaux sociaux et les entreprises d’intelligence artificielle, qu’ils accusent d’avoir causé un préjudice à leurs résidents.

Dans un entretien accordé à Reuters avant le dépôt des plaintes lundi, le procureur général de Virginie, Jay Jones, a déclaré que les procureurs généraux des États jouaient un rôle de régulateurs dans le secteur des technologies, y compris en matière d’intelligence artificielle, qui a jusqu’à présent fait l’objet d’une réglementation fédérale relativement limitée.

« En l’absence d’action fédérale, les procureurs généraux ont pris le relais », a déclaré M. Jones.

LES POURSUITES S’ACCUMULENT CONTRE GROK

SpaceX fait face à plus d’une douzaine de poursuites judiciaires intentées par des particuliers qui affirment que Grok a généré des images à caractère sexuel les représentant, sans leur consentement, alors qu’ils étaient mineurs ou adultes.

Au Royaume-Uni, la députée Jess Asato poursuit SpaceX en justice après que des utilisateurs de Grok ont généré des images à caractère sexuel la représentant. L’entreprise a réfuté ces allégations , arguant qu’un contenu manifestement fictif, généré par l’IA, ne peut porter atteinte au droit à la vie privée d’une personne.

À la mi-janvier, xAI a déclaré avoir restreint la retouche d’images dans Grok et empêché les utilisateurs de générer des images de personnes portant des vêtements suggestifs « là où cela est illégal ». SpaceX a racheté xAI en février et a rebaptisé sa division d’IA , qui s’appelait auparavant xAI, « SpaceX Super Intelligence » en octobre.

Reuters a constaté début février que, même après la mise en place de nouvelles restrictions, Grok continuait à générer des images sexualisées de personnes, alors même que les utilisateurs avaient explicitement signalé que les sujets n’avaient pas donné leur consentement. L’entreprise n’a pas répondu aux questions détaillées de Reuters concernant la génération de contenu sexualisé par Grok.

SpaceX poursuit en justice au moins deux personnes aux États-Unis, les accusant d’avoir utilisé Grok à mauvais escient pour créer du contenu pédopornographique.