La ville indienne d'Hyderabad devrait accueillir entre 60 et 70 centres technologiques offshore en 2027, selon le cabinet de conseil ANSR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Rishika Sadam et Sai Ishwarbharath B

Selon un rapport du cabinet de conseil ANSR, la ville d’Hyderabad, située dans le sud de l’Inde, accueillera entre 60 et 70 centres de compétences mondiaux (GCC) ou pôles technologiques offshore de multinationales, en 2027.

Voici plus de détails:

* Les entreprises du secteur bancaire et des services financiers implanteront 30 % des nouveaux GCC de la ville, précise ANSR

* Au fil des ans, ANSR a aidé des multinationales telles que Costco COST.O , Charles Schwab SCHW.N , Marriott MAR.O et Target TGT.N à implanter des centres en Inde

* Le cabinet de conseil, qui compte parmi ses investisseurs la société informatique mondiale Accenture Plc ACN.N , a déclaré qu’Hyderabad était privilégiée par rapport à la ville de Bengaluru, capitale de l’État du Karnataka, pour l’implantation de nouveaux pôles technologiques, bien que cette dernière compte le plus grand nombre de ces centres dans le pays

* Hyderabad compte plus de 500 centres de compétences mondiaux (GCC), selon un communiqué de presse du gouvernement du Telangana publié le mois dernier, tandis que Bengaluru en compte plus de 1 100, a indiqué le gouvernement de l’État du Karnataka en juillet