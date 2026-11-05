La victoire électorale de Lula anéantit les espoirs des États-Unis d'accéder rapidement aux terres rares du Brésil

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(Mises à jour visant à ajouter les conclusions de la première réunion du CIMCE, aux paragraphes 3 et 24)

* Le Brésil plaide en faveur d’investissements dans la production nationale

* Trump souhaitait bénéficier d’un accès préférentiel aux terres rares du Brésil

* De nouvelles règles sont attendues d’ici quelques mois

* Le secteur souhaite une sécurité juridique dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les minéraux

par Fabio Teixeira, Ernest Scheyder et Marta Nogueira

La réélection du candidat de gauche Luiz Inacio Lula da Silva à la présidence du Brésil risque d'anéantir les espoirs du président américain Donald Trump d’obtenir un accès rapide aux deuxièmes plus grandes réserves mondiales de terres rares.

Une victoire le mois dernier de Flavio Bolsonaro, l’adversaire de Lula — dont la famille est proche de Trump —, aurait pu accélérer les investissements américains dans les richesses minérales du Brésil, aidant ainsi Washington dans sa course contre la Chine pour les matières premières essentielles à l’industrie manufacturière moderne.

Au lieu de cela, le gouvernement de Lula prévoit de nouvelles réglementations pour ce secteur, qui seront définies par le nouveau Conseil national pour l’industrialisation des minéraux critiques et stratégiques (CIMCE), ont déclaré trois membres du conseil à Reuters avant sa première réunion jeudi, à laquelle Lula a participé.

Les investissements américains resteront les bienvenus, mais le conseil donnera la priorité à la transformation des terres rares au Brésil plutôt qu’à leur exportation sous forme de matières premières, ont-ils précisé.

De nouvelles règles régiront les incitations à l’investissement et la classification des projets prioritaires dans le domaine des terres rares, qui sont essentielles aux secteurs de la technologie, de l’automobile et de l’énergie.

Lula avait déjà mis en garde contre le risque d’une ruée de type colonial de la part d’acteurs étrangers sur les ressources naturelles du Brésil, qui n’apporterait que peu de bénéfices au pays.

“Le plus important, c’est de produire davantage au Brésil. De transformer, de fabriquer, d’apporter de la valeur ajoutée et d’investir dans la connaissance, la recherche et le développement,” a déclaré Marco Lage, membre du CIMCE. “C’est ce que fait la Chine depuis 30 ans.”

Trump avait déjà eu recours à des droits de douane et à des sanctions pour tenter, sans succès, de faire pression sur le Brésil afin qu’il abandonne les poursuites contre l’ancien président Jair Bolsonaro, qui purge une peine de 27 ans de prison pour avoir tenté un coup d’État afin de rester au pouvoir après avoir perdu les élections de 2022.

Lorsque son fils, Flavio Bolsonaro, a quitté le pays peu après sa défaite aux élections du mois dernier, malgré une ordonnance de la Cour suprême lui enjoignant de remettre ses passeports, les États-Unis lui ont offert un refuge. Il a déclaré avoir quitté le pays parce qu’il était la cible d’une “chasse aux sorcières à motivation politique” et qu’il serait emprisonné s’il restait au Brésil.

Donald Trump souhaitait obtenir un accès préférentiel aux terres rares du Brésil, a déclaré à Reuters plus tôt cette année un responsable du Département d’État américain au fait des discussions entre les deux pays. Après avoir rencontré Donald Trump en mai, Flavio Bolsonaro a promis un “partenariat stratégique à long terme” concernant ces gisements.

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les analystes s’attendaient à ce que Flavio Bolsonaro supprime le CIMCE s’il devenait président, libérant ainsi les entreprises de la pression de développer une industrie en aval des terres rares.

Désormais, le Brésil souhaite que les investisseurs étrangers s’engagent dans la transformation et le raffinage sur place et partagent leur technologie, a déclaré Eracy Lafuente, membre du CIMCE et chef de cabinet du gouverneur de l’État de Bahia, un bastion de Lula .

Les États-Unis restent toutefois un acteur clé et “ne seront pas mis à l’écart”, a déclaré M. Lafuente.

DES PORTES OUVERTES AUX ÉTATS-UNIS ET À LA CHINE

La Chine contrôlant les plus grandes réserves mondiales de terres rares, s’assurer un accès à des approvisionnements provenant d’ailleurs est devenu une priorité de la politique américaine.

Les États-Unis et la Chine ont tous deux beaucoup à apporter aux objectifs du Brésil, a déclaré M. Lage, qui représente les communes minières au sein du CIMCE.

Même avec une forte impulsion gouvernementale, il y a des limites à ce qui peut être réalisé rapidement au Brésil, a déclaré Ramon Barua, directeur général d’Aclara Resources

ARA.TO , qui développe une mine de terres rares dans l’État de Goias, au centre du Brésil. L’entreprise travaille également sur une technologie de séparation des terres rares aux États-Unis.

“Même si nous le voulions — ou même si le président Lula le voulait —, je ne pense pas qu’il soit possible de mettre en place une installation de séparation au Brésil aujourd’hui,” a déclaré M. Barua. “Nous devons d’abord acquérir la technologie nécessaire.”

Malgré l’énorme potentiel du Brésil, seule la mine de Serra Verde, soutenue par le gouvernement américain — rachetée en septembre par USA Rare Earth USAR.O — est exploitée à des fins commerciales dans le pays, bien qu’elle ait rencontré des difficultés techniques et que la société ne s’attende pas à ce qu’elle atteigne sa pleine capacité avant la fin de l’année prochaine.

Lula a promulgué la loi relative à la politique nationale du Brésil en matière de minéraux critiques et stratégiques environ deux semaines avant le premier tour des élections.

Cette mesure a donné naissance au CIMCE, lançant ainsi la refonte du cadre réglementaire et mettant en place des incitations à l’investissement ainsi que des mécanismes d’atténuation des risques pour les investisseurs potentiels.

LES ENTREPRISES RECHERCHENT PLUS DE CLARTÉ

Lors de sa première réunion, le conseil, composé de responsables gouvernementaux, de personnalités extérieures telles que M. Lage et M. Lafuente, ainsi que de représentants du secteur, a décidé que 27 minéraux relevaient de la compétence du CIMCE, parmi lesquels les terres rares, classées comme une “haut priorité” pour le Brésil.

Le CIMCE est habilité à ratifier les changements de contrôle au sein des entreprises détenant des droits d’exploitation minière pour des minéraux critiques et stratégiques, ainsi qu’à approuver les contrats, accords et partenariats internationaux impliquant la fourniture de ces minéraux, afin de garantir la “sécurité économique ou géopolitique”.

Le gouvernement “agira aussi rapidement que possible afin que ces réglementations puissent être présentées au cours des premiers mois de 2027,” a déclaré M. Lafuente.

Le cabinet du chef de cabinet du président brésilien, qui présidera la CIMCE, a indiqué que les travaux relatifs à ces nouvelles règles étaient en cours.

Gabriela Salazar, associée au sein du cabinet d’avocats Azevedo Sette Advogados, a indiqué que les entreprises du secteur des terres rares opérant au Brésil qu’elle conseille ne s’opposent ni au CIMCE ni à la nouvelle loi. Elles souhaitent au contraire des règles claires.

M. Barua, directeur général d’Aclara, s’est félicité de ces changements.

“Je pense que l’objectif de la loi n’est pas de forcer qui que ce soit à investir dans les étapes ultérieures de la chaîne d’approvisionnement,” a-t-il déclaré. “Il s’agit plutôt d’encourager les investissements dans ces étapes de la technologie.”