La victoire des démocrates pourrait changer les leaders à Wall Street

Le nouveau rapport de force politique à Washington pourrait redistribuer les cartes entre plusieurs secteurs de la cote américaine. Morgan Stanley et Citadel Securities décryptent les conséquences économiques et boursières de la victoire démocrate.

La large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat américaines pourrait redistribuer les cartes à Wall Street, et pas seulement dans l'intelligence artificielle. La perspective de réglementations plus strictes sur les nouveaux datacenters, notamment dans des Etats clés comme au Texas, pourrait ralentir certains projets, des contraintes qui pourraient favoriser les opérateurs disposant déjà d'importantes capacités de calcul et d'un accès sécurisé à l'électricité selon Citadel Securities.

Mais au-delà de ces restrictions, c'est surtout l'évolution de la politique budgétaire qui pourrait avoir des répercussions plus larges sur l'économie et les leaders du marché. Morgan Stanley estime que la reprise des deux chambres du Congrès par les démocrates pourrait permettre d'assouplir certaines réductions de dépenses sociales adoptées par les républicains, représentant environ 900 MdsUSD pour Medicaid et 200 MdsUSD pour les aides alimentaires SNAP sur dix ans.

Un tel compromis soutiendrait le pouvoir d'achat des ménages modestes et, par conséquent, la consommation américaine. Le secteur de la santé pourrait être un grand gagnant de ces élections, en particulier les assureurs exposés à Medicaid, alors que les démocrates pourraient chercher à rétablir certaines subventions de l'Affordable Care Act.

Un Congrès démocrate qui limite les ambitions budgétaires de Trump

Les démocrates devront toutefois composer avec le droit de veto présidentiel, faute d'une majorité suffisante pour le surmonter. En revanche, ils pourront empêcher les républicains d'adopter une nouvelle grande loi budgétaire par la procédure de réconciliation, qui permet de faire adopter certaines mesures budgétaires au Sénat à la majorité simple, sans risque d'obstruction parlementaire.

Les conséquences sur les finances publiques pourraient donc être contrastées, car un assouplissement des coupes sociales augmenterait les dépenses fédérales, tandis que le blocage de nouvelles mesures budgétaires républicaines limiterait les risques d'un creusement supplémentaire du déficit, que Morgan Stanley prévoit toujours proche de 6% du PIB.

Par ailleurs, les politiques commerciales et les décisions géopolitiques devraient rester largement du ressort de la Maison-Blanche, maintenant une source importante d'incertitude pour les marchés.

Des perspectives boursières toujours favorables

Malgré ce changement politique, Morgan Stanley conserve sa préférence pour les actions par rapport aux obligations. La banque rappelle que les actions américaines ont historiquement progressé de 15 à 16% en moyenne dans les six mois suivant les élections de mi-mandat depuis 1982 et de 22% sur un an. Une saisonnalité encourageante, même si les incertitudes économiques et géopolitiques pourraient compliquer la répétition de ces performances.