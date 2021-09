La victoire des conservateurs stimule les ETF argentins

Les actions argentines se sont reprises lundi après la victoire des conservateurs face aux péronistes dans les primaires de dimanche.

Les actions argentines se sont reprises lundi après la victoire des conservateurs face aux péronistes dans les primaires de dimanche. Les résultats indiquent que l'opposition pourrait remporter les élections de mi-mandat en novembre et mettre en place des changements politiques favorables aux marchés qui pourraient relancer l'économie.

L'indice de référence de l'Argentine, le Merval, a augmenté de 5,5 %. Les gains ont été menés par un bond de 17,7 % et 10,85 % des sociétés de services publics Central Puerto et Transener respectivement. Le peso argentin a bondi de 3,9 % à 178 par dollar sur le marché noir, tandis qu'un indice de risque pour le pays a fortement baissé.

Les deux ETF les plus exposés aux actions argentines ont suivi le mouvement. Le iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF (AGT), exposé à 58% à l'Argentine, a gagné 2,24% lundi (en USD). Le Global X MSCI Argentina ETF (ARGT), un fonds purement dédié aux actions argentines, a progressé de 2,21% (en USD). Ses principales positions sont Mercadolibre Inc. (21,9%), Global SA (19,6%) et Grupo Galici ADR (5,17%).

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :