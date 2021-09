La viande de porc chinoise échappe à la flambée des prix et continue de chuter

(AOF) - Dans la tempête inflationniste que traverse actuellement le marché des matière premières, une denrée de base connait pour sa part un destin tout autre. En effet, après avoir grimpé de manière presque ininterrompue pendant deux ans, la viande de porc chinoise connaît cette année une véritable dépression: ce mois-ci, le prix de gros est tombé à 20,24 yuans (environ 2,69 euros) le kilo, soit son plus bas niveau annuel, selon le fournisseur de données Wind.

