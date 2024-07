La vasque olympique, "100% électrique", accessible au public pendant la durée des JO-2024

La vasque olympique dans le ciel de Paris, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, le 26 juillet 2024 ( AFP / Philippe Lopez )

La vasque olympique aux allures de montgolfière, allumée vendredi soir par l'ancienne athlète Marie-José Pérec et le judoka Teddy Riner, sera accessible gratuitement pendant toute la durée des Jeux olympiques, selon Paris-2024 et l'énergéticien EDF, qui a créé cette flamme "100% électrique".

Dès samedi, "et chaque jour pendant les Jeux, 10.000 personnes pourront venir au plus proche de la vasque, au rythme de 300 entrées par quart d'heure", a indiqué le Comité d'organisation des JO-2024 (Cojo) sur son site internet.

"Cette ouverture du Jardin des Tuileries", où est située la vasque "de 11h à 19h, avec une jauge fixée à 3.000 personnes présentes simultanément", la "met à portée de main du public en journée avant qu'elle ne regagne le ciel de Paris à la nuit tombée".

Au sol pendant la journée, la vasque dessinée par le designer français Mathieu Lehanneur prendra en effet son envol chaque soir "au coucher du soleil" et "sera visible à des centaines de mètres pour s'offrir à tous les regards", promet Paris 2024.

Le designer voulait "rendre l'objet le plus accessible possible, le plus visible possible, le plus ouvert possible", a-t-il expliqué samedi matin. "Clairement, il faut monter dans les airs pour qu'on puisse la voir ou l'entrevoir", "pas en n'importe quel point de Paris, mais presque".

"L'idée du ballon a commencé à émerger. Et puis une fois qu'on rentre dans cette idée du ballon, de l'histoire de la montgolfière, on se rend compte qu'en fait (...) toute l'histoire des inventions des ballons a eu lieu en France. Le premier ballon, c'est 1783. On est cinq ans avant la révolution française. Du coup, voilà, on s'inscrit dans une histoire", a-t-il exposé.

De son côté, EDF fait de cet "anneau-flamme" le symbole "d'un avenir plus responsable, celui d'un avenir électrique", selon un communiqué.

La flamme est en réalité un "puissant flux de lumière" projeté sur un "nuage d'eau". "L'apparente simplicité de cette solution, rendue possible par les avancées technologiques sur les LEDs, cache de longues heures de travail", dit EDF.

Elle intègre 40 projecteurs, indique EDF, qui précise que "la consommation d'eau, de l'ordre de 3 mètres cube par heure lorsque la vasque est en vol, est réduite à 2 mètres cube lorsqu'elle est au sol dans le Jardin des Tuileries".

En aluminium, elle "répond au défi de robustesse et de légèreté", dit encore EDF. Le positionnement de l'anneau-flamme à 60 mètres de hauteur la nuit implique "une contrainte incontournable de légèreté, d'intégrité et de sécurité comparable aux exigences de l'ingénierie aéronautique".

Pour Paris-2024, la torche exprime "par sa symétrie un symbole d'Égalité", tandis que "le chaudron du relais, reprenant la forme pure et circulaire de l'anneau, symbolise quant à lui la Fraternité". "Il ne manquait que la Liberté pour compléter la devise nationale. Entre terre et ciel, la Vasque volante de Paris 2024 en est l'incarnation parfaite".