La Value fait son grand retour et cela peut être partipour durer, estime SPDR

(AOF) - Les actions Value ont connu un nouveau rallye à la fin de l'année 2021, à l'instar de ce qui avait pu être constaté l'année précédente sur la même période, observe l'équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR dans son analyse hebdomadaire "Strategy Espresso". Selon elle, les opportunités sur la Value pourraient perdurer tout au long de l'année 2022 : en effet, le mouvement de reflation s'appuie désormais sur les fondamentaux et est guidé par la politique menée par la Fed.