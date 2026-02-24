La valorisation de Stripe passe à 159 milliards de dollars lors de sa dernière vente d'actions aux employés

La société fintech Stripe a déclaré mardi qu'elle était évaluée à 159 milliards de dollars lors de sa dernière vente d'actions aux employés.