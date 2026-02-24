La valorisation de Stripe passe à 159 milliards de dollars lors de la dernière offre publique d'achat

Stripe a annoncé mardi qu'une offre publique d'achat destinée aux employés et aux actionnaires valorisait la fintech à 159 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 70 % par rapport à sa valorisation lors d'une vente d'actions comparable il y a un an.

"Stripe est resté très rentable, ce qui nous a permis de continuer à investir massivement dans le développement de produits ainsi que dans des acquisitions", ont déclaré les cofondateurs John Collison et Patrick Collison dans leur lettre annuelle.

Stripe a indiqué que la majeure partie du financement de l'offre publique d'achat proviendrait d'investisseurs, dont Thrive Capital, Coatue et Andreessen Horowitz, tandis que l'entreprise utiliserait également une partie de ses propres liquidités pour racheter des actions.