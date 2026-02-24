 Aller au contenu principal
La valorisation de Stripe passe à 159 milliards de dollars lors de la dernière offre publique d'achat
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 14:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2-3)

Stripe a annoncé mardi qu'une offre publique d'achat destinée aux employés et aux actionnaires valorisait la fintech à 159 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 70 % par rapport à sa valorisation lors d'une vente d'actions comparable il y a un an.

"Stripe est resté très rentable, ce qui nous a permis de continuer à investir massivement dans le développement de produits ainsi que dans des acquisitions", ont déclaré les cofondateurs John Collison et Patrick Collison dans leur lettre annuelle.

Stripe a indiqué que la majeure partie du financement de l'offre publique d'achat proviendrait d'investisseurs, dont Thrive Capital, Coatue et Andreessen Horowitz, tandis que l'entreprise utiliserait également une partie de ses propres liquidités pour racheter des actions.

