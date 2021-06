La valeur du jour Paris Les investisseurs ne croient pas en BELIEVE pour son premier jour de cotation

(AOF) - L'aventure boursière démarre mal pour Believe. Pour son tout premier jour de cotation, le titre perd plus de 11% à 17,336 euros. La société qui accompagne les chanteurs et les labels indépendants dans leur développement numérique avait annoncé mercredi qu'elle s'introduirait à un prix de 19,5 euros par action, soit dans le bas de la fourchette prévue de 19,5 à 22,5 euros. Un prix valorisant le groupe à environ 1,9 milliard d'euros, avant l'option de surallocation de 10%. Mais à l'ouverture d'Euronext, les titres ne s'échangeaient qu'à 18,4 euros, avant de continuer à chuter.

Malgré tout, Believe a annoncé avoir réussi à lever les 300 millions d'euros qu'il attendait grâce au "grand succès" rencontré auprès d'investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang. Dans sa première documentation, l'objectif initial était une levée de fonds de 500 millions d'euros, mais les actionnaires actuels souhaitant limiter la dilution de leurs parts avaient revu cette ambition à la baisse.

L'objectif principal de cette introduction est de "soutenir sa stratégie de développement et de croissance, axée sur (i) la poursuite de l'expansion internationale du Groupe, (ii) la poursuite d'une stratégie de croissance externe ciblée et (iii) l'amélioration et l'extension des capacités existantes par des investissements dans sa plateforme technologique", explique Believe dans un communiqué.

"Le Groupe entend en particulier affecter le produit de l'émission des Actions Offertes au financement jusqu'en 2023 des besoins identifiés dans le cadre de son plan de développement 2022-2025", a-t-il ajouté.

La société souhaite également utiliser une partie des fonds levés pour procéder à son refinancement: environ 90 millions d'euros devraient ainsi être affectés au remboursement de l'intégralité des montants dus au titre du Contrat de Crédits conclu en 2018.

"Ce remboursement sera accompagné de la mise en place d'un nouveau contrat de crédit renouvelable d'un montant de 170 millions d'euros, signé le 6 mai 2021 avec un syndicat de banques internationales, qui viendra compléter les moyens de financement à l'appui de la stratégie de développement et de croissance du Groupe", a également précisé Believe.

Comme prévu dans le projet d'introduction en bourse, le Fonds Stratégique de Participations a d'ores et déjà acquis une participation d'environ 60 millions d'euros. Il sera représenté initialement au conseil de Believe avec un siège de censeur, puis un siège d'administrateur, à condition que cela soit accepté lors de l'assemblée générale des actionnaires du groupe en 2022.

Créée en 2005 et basée à Paris, Believe se présente comme l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Son rôle est d'accompagner les artistes, tels que le célèbre rappeur Français Jul, et les labels indépendants afin d'améliorer leur visibilité sur Internet, et de les aider à signer des accords de distribution avec les plateformes de streaming.

En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 441 millions d'euros, contre 238 millions en 2018, et généré 728 millions d'euros de digital music sales (472 millions en 2018). Présent dans plus de 50 pays, il emploie 1 270 salariés, et apporte ses solutions à plus de 850 000 artistes (en direct ou via leur label). Ceux-ci ont généré plus de 100 milliards de streams et 375 milliards de vues l'an dernier.

