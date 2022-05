La valeur du jour en Europe - Zalando enregistre le premier recul d'activité de son histoire et tempère ses ambitions

(AOF) - Zalando figure parmi les plus fortes baisses du Dax, avec un repli du titre de 3,77% à 35,75 euros, dans le sillage d'une publication trimestrielle dégradés et d'objectifs moins ambitieux. Le géant allemand de la vente en ligne d'articles de mode a publié au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires en baisse de 1,5% à 2,21 milliards d'euros. Il s'agit du premier recul d'activité depuis la création du groupe.

Celui-ci invoque principalement une base de comparaison très élevée, Zalando ayant fait partie des grands gagnants de la crise du covid avec une croissance au premier trimestre 2021 de près de 47%. Le consommateurs s'étaient alors tournés vers les sites de vente en ligne lors des différents confinements en raison de la fermeture des magasins.

Le volume d'affaires est quant à lui quasiment stable (+1%) à 3,2 milliards d'euros, après une croissance de 55,5% l'an passé à la même époque.

"De plus, au cours du premier trimestre de 2022, la confiance des consommateurs sur nos marchés a subi l'impact négatif des développements macroéconomiques, en particulier l'inflation élevée, qui a été exacerbée par la guerre en Ukraine", explique encore Zalando.

La période a également vu une détérioration de sa situation bénéficiaire, principalement due à une baisse de la marge brute ainsi qu'à une augmentation du ratio des coûts d'exécution sur fond de ralentissement de la croissance. Le groupe allemand a ainsi généré un EBIT ajusté de -51,8 millions d'euros et une marge EBIT ajustée de -2,4 %, contre +93,3 millions et +4,2 % l'an passé.

Après cette performance décevante, Zalando vise désormais pour 2022 le bas de la fourchette de ses objectifs en matière de volume d'affaires (croissance de 16% à 23%), de chiffre d'affaires (croissance de 12% à 19%) et d'EBIT ajusté (430 à 510 millions d'euros).

