La valeur du jour en Europe VOLKSWAGEN vise une marge d'exploitation située entre 7% et 8%

(AOF) - Le titre Volkswagen est électrique aujourd'hui sur la place de Francfort, où il bondit de 14,48 % à 273,60 euros. Après avoir dévoilé son ambitieux plan de développement dans les batteries électriques hier, lors de son « Power Day », le constructeur automobile allemand est venu faire part aux investisseurs de sa volonté de faire nettement progresser ses marges dans les années à venir.

Grâce à la reprise des ventes, à une discipline plus marquée en matière de coûts et à des synergies renforcées entre ses marques et ses différentes plateformes de production, le groupe vise l'atteinte d'une marge d'exploitation située entre 7% et 8% pour les années post-2021.

A titre de comparaison, le groupe de Wolfsbourg vise le haut d'une fourchette comprise entre 5% et 6,5% pour cette année.

S'agissant des coûts fixes (hors R&D et Capex), Volkswagen souhaite les faire reculer de 5% d'ici 2023 par rapport à 2020.

" Nous voulons asseoir l'ambitieuse transformation du groupe Volkswagen sur une base financière solide ", a commenté Arno Antlitz, qui deviendra directeur financier du groupe le 1er avril prochain.

" Notre bonne performance en 2020, une année dominée par la crise, nous donnera l'élan nécessaire pour accélérer notre transformation ", a ajouté le président du directoire, Herbert Diess,

Si Volkswagen n'a pas atteint en 2020 ses objectifs en matière d'émissions de CO2, il entend le faire cette année grâce à son accélération dans les véhicules électriques. Le groupe entend ainsi livrer 1 million de véhicules électriques cette année.

D'ici 2025 au plus tard, il veut devenir le leader mondial en termes de mobilité électriques. Pour ce faire, il investira des dizaines de milliards d'euros au cours des prochaines années.

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.