La valeur du jour en Europe - Vodafone réduit ses perspectives

(AOF) - Vodafone chute de 6,96% à 96,91 pence. Le groupe britannique de télécoms a abaissé ses es prévisions de flux de trésorerie disponible annuel et resserré ses perspectives de bénéfice, en raison de la hausse des coûts énergétiques et de la détérioration de ses performances en Allemagne, en Italie et en Espagne. L'opérateur a fait état d'une baisse de 2,6% de son bénéfice EbitdaaL (Ebitda après loyer) ajusté au cours des six premiers mois de l'année, imputée à une sous-performance commerciale en Allemagne, son plus grand marché, et à un règlement juridique exceptionnel en Italie en 2021.

Pour son exercice décalé 2022/2023, Vodafone a abaissé sa perspective de flux de trésorerie disponible de 200 millions d'euros, à environ 5,1 milliards d'euros, et anticipe un EbitdaaL ajusté à 15,0-15,2 milliards d'euros, contre un objectif antérieur de 15,0-15,5 milliards d'euros.

"Nous prenons un certain nombre de mesures pour atténuer le contexte économique caractérisé par des coûts énergétiques élevés et une inflation croissante", a déclaré le directeur général Nick Read, ajoutant que ces mesures comprenaient l'augmentation de prix dans toute l'Europe.

Fin de la baisse des prix

Grâce à la guerre des prix, les consommateurs français ont bénéficié de tarifs internet parmi les plus bas d'Europe. Mais peu à peu, les prix des abonnements augmentent. Selon l'autorité des télécoms (Arcep), en 2021 ils ont progressé de 3,1% pour le mobile et de 5,1% pour le fixe. Si le contexte inflationniste actuel peut expliquer cette remontée des tarifs, elle n'est pas la seule raison. Tous les intervenants cherchent, en effet, à redresser leurs marges. Ils sont déjà parvenus à externaliser une partie de leurs dépenses d'investissement liées au déploiement de leurs infrastructures fibre et mobile (4G et 5G). Désormais il leur reste à accroître leurs revenus. C'est un enjeu important pour bénéficier d'un développement de leurs performances. Dégager un niveau satisfaisant de trésorerie disponible (free cash-flow) leur permet également de bénéficier de conditions de financement attractives, dans un secteur qui exige des investissements conséquents. Les investissements de la filière ont presque atteint 15 milliards d'euros en 2021, soit un niveau historique. La progression atteint quasiment 50 % depuis 2017.