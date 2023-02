La valeur du jour en Europe - Vodafone lance une coentreprise avec Altice

(AOF) - Vodafone progresse de 0,21% à 102,60 pence à la Bourse de Londres. Le groupe de télécom britannique et Altice ont annoncé ce lundi la création d'une entreprise commune qui a été validée par la Commission européenne. Baptisée FibroCo, elle déploiera, opérera et exploitera en Allemagne des réseaux de télécommunication de fibres optiques principalement urbains auprès d'un maximum de 7 millions de foyers pour une durée de six ans. FibreCo sera détenu à 50 % par Vodafone Allemagne et à 50 % par Altice.

FibreCo bénéficiera de l'expertise commerciale de Vodafone et de ses relations avec les associations de logement, ainsi que de l'expertise unique d'Altice en matière de déploiement FTTH, de vente en gros et d'exploitation.

Dans la zone de couverture de FibreCo, Vodafone Allemagne s'est engagée à commercialiser le réseau de FibreCo auprès de nouveaux clients sur une base exclusive, tandis que le réseau existant de Vodafone Allemagne continuera à desservir les clients qui ne souhaitent pas migrer vers le FTTH.

Nick Read, directeur général du groupe Vodafone, a déclaré : "Ce partenariat s'appuie sur l'important réseau de nouvelle génération de Vodafone avec l'expertise industrielle d'Altice et ses capacités éprouvées de construction de fibre optique jusqu'à l'abonné, ce qui nous permet d'apporter une connectivité gigabit à encore plus de clients en Allemagne".

David Drahi, co-PDG d'Altice, a commenté : "Nous sommes ravis et honorés d'unir nos forces à celles de Vodafone pour construire et exploiter un réseau FTTH reliant jusqu'à 7 millions de locaux en Allemagne. Nous avons été les pionniers des coentreprises de fibre optique en France et au Portugal, et nous sommes donc ravis de pouvoir reproduire un tel exploit en Allemagne avec un tel partenaire."

La Commission européenne a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu des chevauchements horizontaux et liens verticaux limités entre les activités des entreprises sur les marchés concernés.

La création de FibreCo devrait être achevée au premier semestre 2023.