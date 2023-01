La valeur du jour en Europe - Vodafone cède sa filiale hongroise

(AOF) - Vodafone fléchit de 0,53% à 88,24 pence. Le groupe britannique de télécoms a fait savoir ce lundi qu'il avait trouvé un accord définitif en vue la vente de sa division hongroise dans le cadre d'une transaction en numéraire de 1,7 milliard de dollars. L'ensemble du capital de sa filiale Vodafone Hungary va être repris par le groupe technologique hongrois 4iG et Corvinus, une société holding d'Etat hongroise. La finalisation de la cession, qui avait fait l'objet d'un accord de principe au mois d'août dernier, est prévue d'ici à la fin du mois.

Vodafone explique qu'il prévoit d'utiliser le produit de la transaction afin d'accélérer son processus de désendettement.

"Cette combinaison crée un opérateur convergent de grande envergure dans le domaine des communications mobiles et fixes et soutient l'objectif du gouvernement hongrois de créer un champion national des technologies de l'information et des communications. L'entité combinée renforcera la concurrence et accélérera les investissements dans le cadre de la numérisation en cours de la Hongrie", a indiqué l'ex-directrice financière Margherita Della Valle, qui assure par intérim le poste de PDG depuis début décembre, après le départ de Nick Read.

Vodafone publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre le 1er février . "Nous prévoyons un recul du chiffre d'affaires des services en Europe de 0,4 % (contre -0,2% au deuxième trimestre)", anticipe l'analyste Berenberg.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fin de la baisse des prix

Grâce à la guerre des prix, les consommateurs français ont bénéficié de tarifs internet parmi les plus bas d'Europe. Mais peu à peu, les prix des abonnements augmentent. Selon l'autorité des télécoms (Arcep), en 2021 ils ont progressé de 3,1% pour le mobile et de 5,1% pour le fixe. Si le contexte inflationniste actuel peut expliquer cette remontée des tarifs, elle n'est pas la seule raison. Tous les intervenants cherchent, en effet, à redresser leurs marges. Ils sont déjà parvenus à externaliser une partie de leurs dépenses d'investissement liées au déploiement de leurs infrastructures fibre et mobile (4G et 5G). Désormais il leur reste à accroître leurs revenus. C'est un enjeu important pour bénéficier d'un développement de leurs performances. Dégager un niveau satisfaisant de trésorerie disponible (free cash-flow) leur permet également de bénéficier de conditions de financement attractives, dans un secteur qui exige des investissements conséquents. Les investissements de la filière ont presque atteint 15 milliards d'euros en 2021, soit un niveau historique. La progression atteint quasiment 50 % depuis 2017.