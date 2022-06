La valeur du jour en Europe - Uniper frappé de plein fouet par la chute des livraisons de gaz russe

(AOF) - Uniper chute de plus de 18% à 13,56 euros. L'ancienne branche spécialisée dans les énergies fossiles d'EON, désormais détenue par le suédois Fortum, a suspendue ses prévisions annuelles d'Ebit ajusté et de résultat net ajusté en raison de la crise du gaz. Le groupe allemand est directement pénalisé par la réduction de 60% de l'approvisionnement en gaz russe via Nord Stream depuis le 16 juin. Pour fournir ses clients, Uniper est contraint de se fournir sur les marchés où les prix se sont envolés, sans pour autant pouvoir répercuter ces coûts supplémentaires.

Le plus gros importateur de gaz allemand rappelle qu'il existe de grandes incertitudes concernant la situation géopolitique, ainsi que la durée et l'étendue des restrictions de l'approvisionnement en gaz russe. Dans ce contexte, l'évolution du prix du gaz est difficile à évaluer à l'heure actuelle.

Sur la base des chiffres préliminaires au 30 juin 2022, Uniper s'attend à ce que l'Ebit ajusté et le bénéfice net ajusté du premier du semestre 2022 soient nettement inférieurs aux chiffres respectifs de l'exercice précédent (Ebit ajusté du premier semestre 2021 : 580 millions d'euros ; bénéfice net ajusté du premier semestre 2021 : 485 millions d'euros).

Uniper rappelle que si l'Agence fédérale des réseaux validait la situation de pénurie, alors l’État pourrait déclencher un mécanisme d'ajustement direct des prix auprès de leurs clients par les fournisseurs d'énergie. Uniper pourrait donc répercuter en partie la hausse des charges et dévoiler de nouvelles perspectives de résultats avec suffisamment de certitude.

D'un point de financier, le groupe étudie la manière dont sa liquidité peut être davantage garantie. Uniper a notamment entamé des discussions avec le gouvernement allemand sur d'éventuelles mesures de stabilisation pour lesquelles un certain nombre d'instruments pourraient être envisagés, tels que des garanties et des sûretés, l'augmentation de la facilité de crédit actuelle non encore utilisée, et des prises de participation.

Kepler Cheuvreux a confirmé sa recommandation Réduire et son objectif de cours de 23 euros sur le titre.

