La valeur du jour en Europe Unilever en hausse après la scission de The Magnum Ice Cream Company

(AOF) - Unilever (+1,05%, à 49,11 euros) est en hausse à Amsterdam après la finalisation de la scission de The Magnum Ice Cream Company. L’admission des actions ordinaires à la cote et à la négociation de cette nouvelle entité a débuté ce lundi à Amsterdam (+1,72%, à 13,02 euros) et à Londres et commencera en début d’après-midi à New York. Unilever a confirmé prévoir, après cette scission, un regroupement (ou une division puis un regroupement) de son capital social émis actuel afin de réduire le nombre total d’actions ordinaires Unilever en circulation, tout en augmentant la valeur nominal par action.

Ce regroupement vise à maintenir, dans la mesure du possible, la comparabilité entre le cours de l'action Unilever et les indicateurs par action (notamment le bénéfice par action et le dividende par action) avant et après le spin-off.

Vendredi, dans une note, Jefferies estimait que The Magnum Ice Cream Company entrait dans une catégorie soumise à de nombreux défis (consommateurs plus soucieux de leur santé, médicaments de perte de poids…). Toutefois, selon la banque d'investissement américaine, l'équipe dirigeante est jugée solide et dispose d'une opportunité de réinvestir dans la croissance, après une période au sein d'Unilever, davantage axée sur les rendements à la génération de cash. Les analystes estiment que les objectifs à moyen terme sont ambitieux et devront gagner en crédibilité, d'autant que l'exercice 2026 fera face à des comparatifs météo défavorables.

Début septembre, la société avait présenté son plan stratégique et ses ambitions financières. Elle estime être la seule entreprise mondiale cotée en bourse spécialisée dans le marché " vaste, en croissance et résilient " des crèmes glacées. Elle a également annoncé à cette occasion disposer d'un " portefeuille bien positionné pour la croissance, avec des marques fortes, des compétences de pointe et des innovations de classe mondiale, piloté par une équipe dirigeante expérimentée ".

Au niveau de ses ambitions, The Magnum Ice Cream Company vise une croissance organique annuelle moyenne de ses ventes comprise entre 3 et 5% à partir de 2026. L'amélioration organique annuelle de sa marge d'Ebitda ajusté devrait être de 40 à 60 points de base à moyen terme à partir de 2026.

