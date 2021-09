La valeur du jour en Europe UMG démarre en fanfare !

(AOF) - Elle était attendue depuis près d'un an, la voici enfin arrivée ! Après de nombreuses tractations et un saucissonnage de capital, l'introduction en bourse d'Universal Music Group (UMG) devient enfin réalité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est, comme attendu, un franc succès: en effet, le titre s'arrache ce matin à la Bourse d'Amsterdam, et bondit de plus de 35% à 25,01 euros. Ce prix fait ressortir une capitalisation de 45,35 milliards d'euros, bien au-dessus des 33 milliards escomptés par Vivendi, la maison-mère d'UMG, la semaine passée lors de la publication du prospectus.

Hier soir, le groupe de médias avait communiqué un prix d'introduction de 18,5 euros par action UMG, faisant ressortir une valorisation 33,4 milliards d'euros, soit un niveau en ligne avec la cession pour 3,3 milliards de 10% du capital à Pershing réalisée durant l'été. Mais l'engouement est finalement tel, que la capitalisation de la maison de disque se rapproche des estimations les plus généreuses de JPMorgan.

Dans une note d'analyse publiée la semaine dernière, la banque américaine valorisait UMG à 53 milliards d'euros en valeur d'entreprise (VE), faisant ressortir une capitalisation boursière de 51 milliards (ou 28 euros par action). Des chiffres qui impliquent un multiple de VE/EBITDA de 25 en 2022 et un multiple cours sur bénéfices de 33, qui devraient tomber à 20 en 2025 en considérant une croissance du bénéfice par action de 18% par an.

"Ceci est à comparer avec une valeur d'entreprise de 44 milliards d'euros suggéré par le ratio VE/OIBDTA de Warner Media Group, explique JPMorgan. Nous pensons que WMG est sous-évalué et qu'UMG justifie une prime en raison de son envergure, de ses antécédents, de sa gestion de premier ordre et de sa meilleure gouvernance".

De son côté, l'action Vivendi, qui se sépare de son plus gros actif, représentant plus de 45% de son activité au premier semestre 2021, s'ajuste à 11,03 euros, pour une capitalisation boursière désormais de 12,23 milliards d'euros. Un cours encore plus faible était attendu de la part des analystes: Invest Securities tablait par exemple sur un cours de 13 euros.

Cet ajustement reflète la distribution en nature des actions UMG à ses actionnaires, sur la base d'une action UMG pour chaque action Vivendi éligible. Le détachement de la distribution en nature a en effet lieu aujourd'hui et la mise en paiement interviendra le 23 septembre. Au total, c'est 59,87% du capital d'UMG qui sera redistribué. A l'issue de l'opération, le capital de la maison de disque se répartit entre Tencent (20%), Bolloré (18,01%), Vivendi (10,13%), Pershing Square (10%), et le flottant (41,86%).

JPMorgan continue toutefois de rester positif sur le dossier Vivendi, même après la scission d'UMG, et valorise le reste du groupe à 18 milliards d'euros, soit 17 euros par action. Une fois la pandémie passée, la banque estime que la holding de Vincent Bolloré pourrait connaître une croissance organique d'environ 2% en 2022, de 2 à 3% au cours des trois années suivantes, et une croissance de 19% de l'EBITA en 2022, puis de 9% au cours des trois années suivantes, avec des marges augmentant jusqu'à 8% en 2025. Elle anticipe en outre des revenus de 9,3 milliards d'euros en 2021 et un EBITA de 550 millions.