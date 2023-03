La valeur du jour en Europe - UBS : Sergio P. Ermotti fait son retour à la tête de la banque

(AOF) - Les investisseurs apprécient le retour aux commandes d'UBS de son ancien patron, Sergio P. Ermotti pour piloter le rachat de Credit Suisse. L'action de la banque suisse progresse de 1,72% à 18,05 francs suisses, affichant ainsi l'une des plus fortes hausses de l'indice SMI. Sergio P. Ermotti avait déjà été Directeur général de la banque suisse de 2011 à 2020. A ce poste, il avait été crédité du redressement d'UBS au sortir de la crise financière de 2008 en réduisant son exposition à la banque d'investissement et en développant la gestion d'actifs et de fortune.

En 2008, la Suisse était venue au secours d'UBS après avoir été touché de plein fouet par la crise des subprimes.

Sergio P. Ermotti avait été remplacé en 2020 Ralph Hamers, qui a accepté " de se retirer pour servir les intérêts de la nouvelle combinaison, du secteur financier suisse et du pays ". Ralph Hamers restera chez UBS et travaillera aux côtés de Sergio P. Ermotti en tant que conseiller pendant une période de transition.

Le Conseil d'administration a pris cette décision à la lumière des nouveaux défis et priorités auxquels UBS doit faire face après l'annonce de l'acquisition " de Credit Suisse.

" La tâche à accomplir est urgente et difficile. Pour y parvenir de manière durable et fructueuse, et dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, nous devons évaluer toutes les options de manière réfléchie et systématique " a déclaré Sergio P. Ermotti.

Le rachat de Credit Suisse se traduira en effet par de lourdes restructurations. Selon AlphaValue, plus de la moitié des employés de la banque rachetée pourraient perdre leur travail. UBS s'expose à des risques d'exécution et de litiges importants, soulignait Jefferies au lendemain de l'annonce de l'acquisition.

