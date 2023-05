La valeur du jour en Europe - TUI en nette baisse malgré des perspectives positives

(AOF) - TUI (-4,15% à 6,19 euros) est en nette baisse à la bourse de Francfort après la publication de ses résultats trimestriels. Le groupe allemand spécialiste du tourisme a annoncé une perte opérationnelle (Ebit) ajustée de 242 millions d'euros, réduite de 88 millions d'euros sur un an, et confirme ses objectifs annuels avec des réservations pour l'été 2023 en hausse de 13% sur un an, à 96% des niveaux pré-Covid de 2019. Les revenus ont bondi de 48% à 3,2 milliards d'euros. UBS reste neutre sur la valeur.

Selon UBS si l'Ebit du troisième trimestre 2023 peut être légèrement inférieur à celui de 2019, celui du quatrième trimestre 2023 pourrait dépasser les niveaux pré-crise.

"Nous pensons que la récente baisse des prix du kérosène et le raffermissement de la livre pourraient être des vents contraires pour le deuxième semestre, même si l'ampleur du soutien n'est pas claire en raison du manque d'information sur les couvertures", précise le broker. "Nous considérons les résultats d'aujourd'hui comme rassurants et voyons une fenêtre d'opportunité potentielle au cours des prochaines semaines pour que les actions TUI surperforment celles du secteur", ajoute-t-il.

Sur l’exercice, TUI anticipe toujours une forte croissance de ses revenus et une amélioration significative de son Ebit ajusté.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.