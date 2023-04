La valeur du jour en Europe - TomTom : un début d'année de bon augure

(AOF) - TomTom gagne 5,74% à 8,02 euros à la Bourse d’Amsterdam ; le spécialiste des outils d'aide à la navigation terrestre (GPS) ayant renoué avec les profits au premier trimestre. Sur cette période, le groupe a généré un résultat net de 3 millions d'euros contre une perte de 21,5 millions d'euros, un an auparavant. TomTom a réduit ses pertes grâce à une progression de 10% de ses revenus à 141 millions d'euros alors que le marché visait 131,6 millions d'euros. Le résultat brut a, lui, augmenté de 11% à 120,7 millions d'euros, dépassant le consensus de 110,9 millions d'euros.

Sa marge brute a ainsi progressé de 1 point à 86% à la faveur d'une proportion plus importante de revenus de contenu et de logiciels à marge plus élevée dans la composition de ses ventes.

UBS juge que ces résultats sont encourageants, avec la confirmation d'une solide dynamique.

" Les dépenses d'exploitation ont baissé d'une année sur l'autre, principalement en raison de la réorganisation de notre organisation Maps annoncée l'année dernière. Les gains d'efficacité réalisés sur notre plateforme de cartographie ont été partiellement compensés par des investissements continus dans notre couche applicative et nos activités de vente et de marketing ", a commenté le Directeur financier, Taco Titulaer.

Le free cash flow, hors coûts de restructuration, est positif à hauteur de 10 millions d'euros, à comparer avec -23 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Ces résultats s'accompagnent de la confirmation des perspectives 2023. La société anticipe toujours un chiffre d'affaires compris entre 540 et 580 millions d'euros et un free cash flow hors coûts de restructuration représentant entre 0% et 5% des revenus.

