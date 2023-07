La valeur du jour en Europe - Tod's progresse après le relèvement de recommandation d'UBS

(AOF) - Tod's gagne 2,23% à 43,92 euros à Milan après qu'UBS a relevé son opinion sur le titre en passant de " Neutre " à l' "Achat " tout en rehaussant son objectif de cours qui passe de 39 à 55 euros. La banque justifie sa décision estimant que le groupe de mode italien, spécialisé dans les mocassins et bottines de luxe, " va accélérer sa croissance en 2023 (+18% contre +15% pour le secteur), après 7 années de croissance nulle ou négative avant la crise de Covid, grâce à la Grande Chine et la forte dynamique de la marque dans la région ".

Optimiste pour l'avenir du groupe italien, UBS rajoute que : " la désirabilité accrue de la marque, le mix régional favorable, le soutien des tendances de la mode et l'augmentation des prix devraient accélérer la dynamique des ventes et favoriser l'expansion des marges, malgré la faible exposition de la marque aux États-Unis.

UBS table sur une croissance du chiffre d'affaires de Tod's de 18% en 2023 et de 7-9% en 2024. L'analyste revoit ses estimations de BPA à la hausse pour 2023, 2024 et 2025, soit +19 %, +2 %, et +2 %. Elles dépassent désormais respectivement de 29%, 25% et 27% le consensus.

De plus, après une contraction de la marge de 270 points de base par an depuis 2011, UBS s'attend à " ce que les marges de Tod's commencent à s'améliorer de façon plus significative grâce à l'effet de levier permis par la croissance organique des revenus et prévoit une marge d'exploitation de 10,8 % d'ici 2025 ".

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.