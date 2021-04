La valeur du jour en Europe TOD'S : Chiara Ferragni emballe les foules

(AOF) - Que ne faut-il pas faire pour épater les investisseurs ? L'action Tod's, groupe emblématique du chic italien décontracté, bondit de 12,95% à 32,44 euros après l'annonce de l'entrée au conseil d'administration de Chiara Ferragni. Âgée de 33 ans, cette dernière est l'une des "instagrameuses" de mode les plus connues au monde avec 23,3 millions d'abonnés et plus de 14 000 publications, de quoi faire pâlir de jalousie notre icône nationale dans cette catégorie, Nabilla et ses 6,5 millions d'abonnés pour 1 542 publications.

Comparaison n'est pas raison. Chiara Ferragni rayonne d'une réelle influence planétaire susceptible de redorer le blason d'une marque italienne déclinante.

L'an dernier, les ventes de l'enseigne connue pour ses mocassins à picots légendaires mais trop largement copiés ont chuté d'un tiers à cause des confinements et des restrictions sanitaires. Pourquoi en effet renouveler ses souliers dédiés aux flâneries sur les ports et yachts des plus belles côtes du monde si l'on reste chez soi ?

Au-delà, le mal est sans doute plus profond. La marque, malgré des efforts entrepris depuis 2017, ne parvient pas à séduire la clientèle des moins de 45 ans, or cette clientèle, asiatique ou d'ailleurs, est l'avenir du luxe.

Avec Chiara Ferragni, Tod's tente donc sa révolution. Selon Voici, la jeune fashionista lance son blog en 2009 : The Blonde Salad. "En 2011, c'est la consécration avec le magazine New York. Considérée comme la blogueuse du moment, elle devient une véritable star. Son style et la mise en scène de sa vie parfaite attire les foules. Des millions de personnes la suivent sur les réseaux sociaux", écrit le journal.

Toujours selon hebdomadaire, la jeune femme triomphe et devient même un sujet d'étude à l'université de Harvard. Elle collabore alors avec les plus grandes marques telles que Dior, Vuitton et Chanel.

En 2015, la business woman sort avec succès, sa propre marque de chaussures Chiara Ferragni Collection. Elle devient Ppésidente de sa société en 2017. Son empire comprend une agence de talents, un web-magazine et un e-store. Le tout est estimé à plusieurs millions de dollars, révèle Voici. Toujours moins que le milliard d'euros de capitalisation boursière que Tod's vient de retrouver grâce à elle.