La valeur du jour en Europe - TIM va scinder ses activités pour réduire son endettement

(AOF) - Telecom Italia (TIM) gagne 0,55 % à 0,25 euro. Il présente ce jeudi un plan stratégique destiné à dissocier son réseau de téléphonie fixe de ses activités de services. Objectif : pouvoir lever du cash et réduire son endettement. Le premier opérateur italien de télécommunications a donc annoncé la prochaine scission de Sparkle, sa filiale regroupant les infrastructures de téléphonie fixe et de câbles sous-marins, qui prendra l’appellation NetCo.

"Ce plan permettra à TIM d'améliorer sa performance opérationnelle avec un objectif économique et financier spécifique pour chaque entité et d'attirer de nouveaux partenaires industriels et financiers", a indiqué l'opérateur dans un communiqué de presse.

Sur le plan pratique, NetCo regroupera les infrastructures fixes et Sparkle et Services qui englobera TIM Enterprise, Tim Consumer et Tim Brasil.

Le groupe italien vise pour NetCo un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros en 2025 et de 5,4 milliards d'euros en 2023 pour des Ebitda de respectivement 2,2 milliards d'euros et 2,7 milliards d'euros.

Ces annonces interviennent dans la droite ligne du nouveau plan industriel présenté en février dernier par Pietro Labriola, le cinquième PDG de TIM en six ans.

Fin de la baisse des prix

Grâce à la guerre des prix, les consommateurs français ont bénéficié de tarifs internet parmi les plus bas d'Europe. Mais peu à peu, les prix des abonnements augmentent. Selon l'autorité des télécoms (Arcep), en 2021 ils ont progressé de 3,1% pour le mobile et de 5,1% pour le fixe. Si le contexte inflationniste actuel peut expliquer cette remontée des tarifs, elle n'est pas la seule raison. Tous les intervenants cherchent, en effet, à redresser leurs marges. Ils sont déjà parvenus à externaliser une partie de leurs dépenses d'investissement liées au déploiement de leurs infrastructures fibre et mobile (4G et 5G). Désormais il leur reste à accroître leurs revenus. C'est un enjeu important pour bénéficier d'un développement de leurs performances. Dégager un niveau satisfaisant de trésorerie disponible (free cash-flow) leur permet également de bénéficier de conditions de financement attractives, dans un secteur qui exige des investissements conséquents. Les investissements de la filière ont presque atteint 15 milliards d'euros en 2021, soit un niveau historique. La progression atteint quasiment 50 % depuis 2017.