La valeur du jour en Europe - Tesco déçoit au premier semestre, le cours baisse

(AOF) - La grande enseigne de distribution britannique Tesco cède 2,60% à 204,55 pence, après avoir publié le 5 octobre ses résultats pour le premier semestre de l'exercice 2022/2023. Le groupe affiche un bénéfice par action ajusté de 10,67 pence contre 11,22 pence pour le premier semestre 2021/2022. Son résultat opérationnel ajusté est de 1,31 milliards de livres sterling contre 1,45 milliard, en recul de 9,8% sur les périodes prises en considération. Son chiffre d'affaires s'établit à 28,17 milliards de livres, en hausse de 3,1% par rapport au premier semestre 2021.

"Pour le second semestre, l'inflation des coûts reste importante et il est trop tôt pour prévoir comment les clients s'adapteront aux changements en cours sur le marché. Malgré ces incertitudes, nos priorités sont claires. Nous avons la bonne stratégie à long terme et nous continuerons à équilibrer les besoins de toutes nos parties prenantes. Plus important encore, nous resterons concentrés sur la création de valeur pour nos clients et sur le soutien que nous leur apportons de toutes les manières possibles.", a déclaré Ken murphy, son directeur général.

Par conséquent, malgré les difficultés persistantes du marché, le groupe a affirmé être en mesure de maintenir ses prévisions de bénéfices dans la fourchette précédente, bien qu'à l'extrémité inférieure. Il prévoit donc pour l'ensemble de l'exercice un bénéfice d'exploitation ajusté pour la vente au détail se situant entre 2,4 milliards et 2,5 milliards de livres sterling. Des incertitudes significatives subsistent néanmoins dans l'environnement externe, notamment en ce qui concerne l'évolution du comportement des consommateurs.

L'attention soutenue que le groupe porte à la trésorerie et les prévisions plus positives concernant le fonds de roulement l'amènent à revoir à la hausse ses prévisions de free cash flow pour l'exercice complet dans le secteur de la vente au détail, qui devraient atteindre au moins 1,8 milliard de livres sterling.

Tesco continue de prévoir un bénéfice d'exploitation ajusté de son activité Banque (Tesco bank) compris entre 120 et 160 millions de livres sterling.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Transformation urbaine pour valoriser le patrimoine immobilier

Plusieurs initiatives ont vocation à densifier le foncier autour des hypermarchés ou/et à jouer la mixité des usages (commerce, bureau, logement et même logistique urbaine). Nhood, la société lancée par la famille Mulliez, a pour mission de transformer en quartiers mixtes des sites appartenant aux foncières d'Auchan, Ceetrus et Nodi, et des actifs immobiliers d'autres sociétés du groupe. Elle va accélérer dans ce métier de la régénération urbaine. La famille Mulliez avait prévu d'investir 1,8 milliard d'euros entre 2022 et 2026 dans ses projets immobiliers. Cet objectif devrait être bientôt revu à la hausse. Carrefour s'est quant à lui allié, début 2021, au promoteur Altarea pour transformer des zones commerciales en quartiers mixtes.