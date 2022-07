La valeur du jour en Europe Solvay relève de nouveau ses objectifs annuels

(AOF) - Solvay (+4,36% à 80,96 euros) se classe sur la podium de l’indice Euronext Bel 20, galvanisé par le prochain relèvement de ses objectifs 2022. Le groupe chimique avait déjà rehaussé ses guidances annuels en mai à l'occasion de la présentation des résultats du premier trimestre. Dix jours avant la publication de ses comptes du deuxième trimestre, Solvay a d’ores et déjà indiqué qu’il afficherait des " des résultats records " et " bien au-delà des attentes". L’Ebitda sous-jacent est ainsi attendu entre 855 et 865 millions d'euros, sur la base des chiffres préliminaires non audités.

Kepler Cheuvreux observe que l'Ebitda dépasserait de 26% le consensus.

Le chiffre d'affaires net est pour sa part anticipé entre 3,4 et 3,5 milliards d'euros.

" La performance du trimestre a été portée à la fois par les volumes et les prix, ce qui a permis de surmonter l'inflation des coûts variables ", a expliqué le groupe chimique. Il ajoute que les trois segments (Materials, Solutions et Chemicals) ont contribué à ce résultat.

" Solvay rejoint d'autres pairs (par exemple BASF) en présentant des bénéfices supérieurs aux attentes au deuxième trimestre; la demande présumée restant robuste sur ses marchés finaux de l'aérospatiale, de l'automobile (EV) et de l'industrie ", a commenté Jefferies.

L'augmentation des prévisions de Solvay " pour l'ensemble de l'année reflètera une combinaison de la confiance dans la dynamique commerciale à court terme et des risques potentiels associés à l'environnement macroéconomique incertain ", a précisé la société belge. A l'heure actuelle, elle cible une croissance de son Ebitda de “mid-to-high single digit ”, soit entre 5% et 10%.

Les comptes du deuxième trimestre seront publiés le 28 juillet.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une seconde partie d'année à risques

Les acteurs de la chimie devraient être confrontés à un effet de ciseaux. D'abord ils doivent faire face à une explosion des coûts : les experts estiment qu'en 2022 les prix du gaz naturel devraient augmenter de 470% et les prix de l'électricité d'environ 300% suite à la guerre en Ukraine. A cela s'ajoute un prix du pétrole également en hausse. D'autre part, leur capacité à accroître les prix devrait être pénalisée par un contexte économique moins dynamique, lié notamment aux difficultés sur le marché chinois, plombé par une vague de confinements. Le leader mondial, BASF, anticipe un recul compris entre 6% et 14% de ses bénéfices en 2022.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.