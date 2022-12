La valeur du jour en Europe - Sage lesté par l'abaissement de la recommandation d'UBS

(AOF) - Sage perd 2,15% à 754,60 pence, pénalisé par la dégradation de recommandation d’UBS et un contexte défavorable pour les valeurs technologiques. La banque suisse a abaissé son conseil sur l’éditeur de logiciels de Neutre à Vendre et son objectif de cours de 745 pence à 720 pence car elle s’attend à ce que la pression sur les marges persiste. L’analyste pense que les pressions en cours sur les marges ont été masquées l'an dernier par des reprises de provisions pour créances douteuses et par le bénéfice d'une importante restructuration.

Il ajoute que si les acquisitions de Lockstep et de Brightpearl améliorent l'offre de Sage, elles entraînent des pertes qui se feront sentir sur l'ensemble de l'exercice 2023.

" Alors que la direction ne s'est engagée qu'à améliorer progressivement les marges, elle souffrira des vents contraires provenant du passage au cloud computing ", prévient également UBS. Le bureau d'études anticipe une certaine progression de la marge, mais moins que prévu par consensus, qui vise une amélioration de 70 points de base par an jusqu'à l'exercice 2025.

